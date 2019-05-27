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Шоу-бизнес

“Себя пожалей и заткнись”: Алена Водонаева грубо ответила Рите Дакоте на критику

Алена Водонаева грубо ответила Рите Дакоте на критику, прозвучавшую в адрес экс-звезды “Дома-2”. Конфликт развязался после интервью теледивы с Татьяной Мингалимовой.
“Себя пожалей и заткнись”: Алена Водонаева грубо ответила Рите Дакоте на критику

Во время интервью Алена Водонаева резко высказалась о дружбе с некоторыми коллегами, профессионализме, а также таланте. Слова экс-звезды “Дома-2” вызвали непонимание у многих ее знакомых, в их числе Айза Анохина и Ксения Бородина. Прокомментировать ситуацию решила и Рита Дакота, встав на сторону “обиженных” и отметив, что ей бывшую участницу телестройки жаль. Однако Водонаева этого не оценила и на шоу “Ходят слухи” возмутилась, что раньше помогала певице продвигать ее клипы. Ей неясно, зачем экс-избранница Влада Соколовского ввязалась в ссору, которая ее не касается. “Себя пожалей и заткнись”, — грубо резюмировала модель, упомянув, что артистка долгое время не замечала, как ей изменяли прямо под носом.
“Себя пожалей и заткнись”: Алена Водонаева грубо ответила Рите Дакоте на критику

В своем Instagram Рита Дакота ответила Водонаевой, предположив, что у той “нездоровая психика”, еще раз подчеркнув, что относится к звезде “Дома-2” с жалостью, а в ее поступках ощущает “сквозящую боль”. Теледива же лишь констатировала, что не собирается общаться с людьми, ведущими себя подобным образом.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:14


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