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СМИ: Из-за проблем с рулевым управлением “АвтоВАЗ” отзовет в России около 500 Lada Xray Cross

Компания “АвтоВАЗ” намеревается отозвать порядка 500 экземпляров модели Lada Xray Cross на рынке России. Причиной этому послужили проблемы с рулевым управлением модели.
СМИ: Из-за проблем с рулевым управлением “АвтоВАЗ” отзовет в России около 500 Lada Xray Cross

По утверждениям инсайдеров, на сотнях Lada Xray Cross может наблюдаться неисправность промежуточного рулевого вала. Эксперты считают, что проблема серьезная, поскольку производитель распорядился, чтобы представители дилерской сети “АвтоВАЗа” доставляли подпадающие под отзыв хэтчбеки в сервисный центр посредством эвакуаторов.

Некоторые инсайдеры допускают, что развернутая программа отзыва имеет связь с недавно появившимся в Сети видео. На нем демонстрируется неисправный рулевой вал на практически новом экземпляре Lada Xray Cross, поломка зафиксирована в местах сварки. Представители Росстандарта и “АвтоВАЗа” пока официально ситуацию не комментировали.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:17


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