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Шоу-бизнес

Ди-джей Моби извинился перед Натали Портман за рассказ об их романе

Неделей ранее Сеть взорвала новость американского ди-джея Моби о тайном романе с Натали Портман, который якобы имел место много лет назад. Актриса тогда заявила, что состояла с музыкантом в дружеских отношениях, однако он продолжил настаивать на своем. Теперь Моби решил извиниться перед артисткой.
Ди-джей Моби извинился перед Натали Портман за рассказ об их романе

Информация о романе с Натали Портман появилась в автобиографической книге ди-джея под названием «И затем все рухнуло». В ней он рассказал, что начал встречаться с актрисой, когда ей было около 20 лет. Актриса в свою очередь подтвердила, что была знакома с музыкантом, однако заявила, что их связывали исключительно приятельские отношения, добавив, что «Моби был жутким». Музыкант поспешил заявить, что никогда бы не стал врать читателям, однако спустя несколько дней изменил свою позицию.

Накануне Моби опубликовал текст, в котором извинился перед Натали Портман и другими людьми, рассказы о которых были включены в его книгу, без их согласия на то. По словам музыканта, он понял, что обрушившаяся на него критика справедлива. И дело не в том, ложь это или, правда, просто он не имел права говорить о таких вещах, без ее предупреждения. Ди-джей отметил, что восхищается Натали Портман, ее умом, креативностью и деятельностью, направленной на защиту животных, и ненавидит себя за то, что причинил ее семье страдания.
Ди-джей Моби извинился перед Натали Портман за рассказ об их романе

При этом Моби отметил, что учитывая значительную разницу с Натали Портман, он должен был тогда действовать более ответственно и уважительно.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 12:30


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