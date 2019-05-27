Ди-джей Моби извинился перед Натали Портман за рассказ об их романе

Информация о романе с Натали Портман появилась в автобиографической книге ди-джея под названием «И затем все рухнуло». В ней он рассказал, что начал встречаться с актрисой, когда ей было около 20 лет. Актриса в свою очередь подтвердила, что была знакома с музыкантом, однако заявила, что их связывали исключительно приятельские отношения, добавив, что «Моби был жутким». Музыкант поспешил заявить, что никогда бы не стал врать читателям, однако спустя несколько дней изменил свою позицию.Накануне Моби опубликовал текст, в котором извинился перед Натали Портман и другими людьми, рассказы о которых были включены в его книгу, без их согласия на то. По словам музыканта, он понял, что обрушившаяся на него критика справедлива. И дело не в том, ложь это или, правда, просто он не имел права говорить о таких вещах, без ее предупреждения. Ди-джей отметил, что восхищается Натали Портман, ее умом, креативностью и деятельностью, направленной на защиту животных, и ненавидит себя за то, что причинил ее семье страдания.При этом Моби отметил, что учитывая значительную разницу с Натали Портман, он должен был тогда действовать более ответственно и уважительно.

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Автор: Нина Лукашева

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