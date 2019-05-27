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Политика

Ольга Васильева считает травлю учителей в соцсетях и буллинг в школах взаимосвязанными

Российский политик, министр просвещения РФ Ольга Васильева считает травлю учителей и буллинг составляющими «одной цепи». Создаваемые в соцсетях прецеденты несут негативное напряжение, разобщая общество и снижая авторитет педагогов.
Ольга Васильева считает травлю учителей в соцсетях и буллинг в школах взаимосвязанными

Ольга Васильева в своей колонке на портале «ria.ru» высказала мнение относительно травли учителей в социальных сетях. Несомненно, педагоги должны быть примером для учеников, соблюдая принятые в обществе этические нормы, но при этом «гонения» и давление на них посредством СМИ совершенно недопустимы. Таким образом только воздвигаются дополнительные препятствия в работе и общении с родителями учащихся, что создаёт напряжение, от которого страдают все участники учебного процесса.

Чиновник считает, ситуации с учителями могут быть взаимосвязаны с буллингом, то есть травлей учащимися своих одноклассников или сверстников. Возможно, дети «впитывают» поведение родителей и проецируют в своей среде.

Травля учителей началась с барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, опубликовавшей в соцсети фото в купальнике. Родители негативно отреагировали на пост преподавателя, пожаловавшись на неё руководству. В дальнейшем Кувшинникова была вынуждена уволиться с работы, не выдержав давления.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 12:23


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