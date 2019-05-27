Осенью будет представлена обновленная модель Renault Kaptur
Обновление популярной у автолюбителей модели кроссовера от компании Renault ожидается на осень текущего года. На выставке в Германии представят Renault Kaptur.
Французский автопроизводитель Renault намерен выпустить в продажу новую версию пользующегося успехом кроссовера модели Kaptur. Эта недорогая машина будет анонсирована в рамках осенней презентации во франкфуртском автосалоне в Германии.
Внешний вид «паркетного» автомобиля будет стилизован под новый фирменный дизайн «Рено». Рестайлинг-версия, как отмечают специалисты рынка, будет иметь также некоторую схожесть с Arkana Renault, который недавно вышел на рынки многих стран, в том числе и России.
Производитель пока не обнародовал подробностей технических возможностей авто. Как сообщают автоблогеры из КНР, Kaptur будет оснащен двумя турбированными агрегатами на 1 и 1,3 литра. Инженеры французской компании разрабатывали их вместе с немецкой Daimler. Появится ли обновленный вариант бюджетного кроссовера в России, пока не известно. Стоимость старой версии Renault Kaptur с базовой комплектацией сейчас начинается с 944 тысяч рублей.