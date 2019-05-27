EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Авто

Осенью будет представлена обновленная модель Renault Kaptur

Обновление популярной у автолюбителей модели кроссовера от компании Renault ожидается на осень текущего года. На выставке в Германии представят Renault Kaptur.
Осенью будет представлена обновленная модель Renault Kaptur

Французский автопроизводитель Renault намерен выпустить в продажу новую версию пользующегося успехом кроссовера модели Kaptur. Эта недорогая машина будет анонсирована в рамках осенней презентации во франкфуртском автосалоне в Германии.

Внешний вид «паркетного» автомобиля будет стилизован под новый фирменный дизайн «Рено». Рестайлинг-версия, как отмечают специалисты рынка, будет иметь также некоторую схожесть с Arkana Renault, который недавно вышел на рынки многих стран, в том числе и России.

Производитель пока не обнародовал подробностей технических возможностей авто. Как сообщают автоблогеры из КНР, Kaptur будет оснащен двумя турбированными агрегатами на 1 и 1,3 литра. Инженеры французской компании разрабатывали их вместе с немецкой Daimler.
Появится ли обновленный вариант бюджетного кроссовера в России, пока не известно. Стоимость старой версии Renault Kaptur с базовой комплектацией сейчас начинается с 944 тысяч рублей.

Читайте также: СМИ: Из-за проблем с рулевым управлением “АвтоВАЗ” отзовет в России около 500 Lada Xray Cross

Автор: Еремеев Юрий
Сегодня, 12:36


Читайте также
У китайских дилеров появился кроссовер Hongqi HS7 на базе
Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной
Обновленный китайский «клон» внедорожника Toyota LC Prado
Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин
Учёные из Швеции назвали самые гниющие и устойчивые к
Zotye T600 с заводским ГБО выходит на российский авторынок
Российские умельцы показали, как отремонтировать бампер
УАЗ показал эволюцию интерьера внедорожника “Патриот”
Эксперты назвали тройку хороших подержанных авто с ценой до
Эксперты назвали последствия регулярного перескакивания
В декабре в России стартует серийный выпуск электрокаров
Добавление комментария
Последние новости
27.05, 12:53 Биткоин обновил годовой максимум, приблизившись к
27.05, 12:48 Второй супруг Марии Шукшиной Алексей Касаткин после
27.05, 12:46 Названы ключевые признаки рака шейки матки
27.05, 12:42 Александр Овечкин объяснил, чего не хватило сборной РФ
27.05, 12:36 Осенью будет представлена обновленная модель Renault
27.05, 12:30 Ди-джей Моби извинился перед Натали Портман за рассказ
27.05, 12:23 Ольга Васильева считает травлю учителей в соцсетях и
27.05, 12:17 СМИ: Из-за проблем с рулевым управлением “АвтоВАЗ”
27.05, 12:14 “Себя пожалей и заткнись”: Алена Водонаева грубо
27.05, 12:07 Первый смартфон на процессоре Snapdragon 665 представят
27.05, 12:07 Физик: Темная материя просачивается во Вселенную из
27.05, 12:01 В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по
27.05, 11:54 В Забайкалье пастух сжег 600 га леса, разогревая на
27.05, 11:50 В квартире в Москве найдены истлевшие тела матери и
27.05, 11:46 В России могут ужесточить правила призыва в армию
27.05, 11:43 С 1 июня начинаются выплаты вкладчикам банка «Югра»
27.05, 11:39 В Microsoft создадут AI с реалистичной речью
27.05, 11:32 В Кемеровской области мужчина убил друга детства во
27.05, 11:29 Кроссоверы Changan доступны со скидкой по программе
27.05, 11:23 Режиссер Эдгар Райт приступил к съемкам нового фильма