EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Спорт

Александр Овечкин объяснил, чего не хватило сборной РФ для победы на ЧМ по хоккею

Александр Овечкин озвучил свое мнение по поводу того, чего не хватило сборной РФ для победы в рамках ЧМ по хоккею. Россияне уступили Финляндии за шаг до финального матча.
Александр Овечкин объяснил, чего не хватило сборной РФ для победы на ЧМ по хоккею

Овечкин отметил, что в целом сборная России на чемпионате играла хорошо, оставалась хладнокровной и подстраивалась под противника. В ходе матча с Финляндией россиянам не хватило “секундной паузы”, чтобы реализовать голевой момент. В то же время выступающий на месте нападающего спортсмен добавил, что исход первого периода с Чехией изначально был определен, поскольку было понятно, что они будут играть от обороны.

Как информирует портал iReactor, в рамках ЧМ по хоккею сборной РФ удалось завоевать третье место. “Бронза” досталась россиянам по итогам серии послематчевых бросков.

Читайте также: Фигуристка Елизавета Туктамышева вернулась после отдыха на Кипре в Петербург

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:42


Читайте также
Ирина Слуцкая призналась, что больна васкулитом
Марина Анисина прокомментировала смерть фигуриста Василия
Вратарь Андрей Василевский установил рекорд хоккейной
Названы десять финалистов «Евровидение- 2019» по итогам
Евгений Плющенко показал выращенную своими руками редиску
Алина Загитова отметила 17-летие в купальнике на пляже
Тина Канделаки заявила, что гордится игрой хоккейной
Фигуристка Елизавета Туктамышева вернулась после отдыха на
Фигуристка Алина Загитова рассказала о своих увлечениях
Тренер сборной Канады Ален Виньо не удивлен поражению
Россия завоевала третье место на ЧМ по хоккею
Завершился сезон Российской Премьер-лиги по футболу
Добавление комментария
Последние новости
27.05, 12:53 Биткоин обновил годовой максимум, приблизившись к
27.05, 12:48 Второй супруг Марии Шукшиной Алексей Касаткин после
27.05, 12:46 Названы ключевые признаки рака шейки матки
27.05, 12:42 Александр Овечкин объяснил, чего не хватило сборной РФ
27.05, 12:36 Осенью будет представлена обновленная модель Renault
27.05, 12:30 Ди-джей Моби извинился перед Натали Портман за рассказ
27.05, 12:23 Ольга Васильева считает травлю учителей в соцсетях и
27.05, 12:17 СМИ: Из-за проблем с рулевым управлением “АвтоВАЗ”
27.05, 12:14 “Себя пожалей и заткнись”: Алена Водонаева грубо
27.05, 12:07 Первый смартфон на процессоре Snapdragon 665 представят
27.05, 12:07 Физик: Темная материя просачивается во Вселенную из
27.05, 12:01 В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по
27.05, 11:54 В Забайкалье пастух сжег 600 га леса, разогревая на
27.05, 11:50 В квартире в Москве найдены истлевшие тела матери и
27.05, 11:46 В России могут ужесточить правила призыва в армию
27.05, 11:43 С 1 июня начинаются выплаты вкладчикам банка «Югра»
27.05, 11:39 В Microsoft создадут AI с реалистичной речью
27.05, 11:32 В Кемеровской области мужчина убил друга детства во
27.05, 11:29 Кроссоверы Changan доступны со скидкой по программе
27.05, 11:23 Режиссер Эдгар Райт приступил к съемкам нового фильма