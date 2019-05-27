Александр Овечкин объяснил, чего не хватило сборной РФ для победы на ЧМ по хоккею
Александр Овечкин озвучил свое мнение по поводу того, чего не хватило сборной РФ для победы в рамках ЧМ по хоккею. Россияне уступили Финляндии за шаг до финального матча.
Овечкин отметил, что в целом сборная России на чемпионате играла хорошо, оставалась хладнокровной и подстраивалась под противника. В ходе матча с Финляндией россиянам не хватило “секундной паузы”, чтобы реализовать голевой момент. В то же время выступающий на месте нападающего спортсмен добавил, что исход первого периода с Чехией изначально был определен, поскольку было понятно, что они будут играть от обороны.
Как информирует портал iReactor, в рамках ЧМ по хоккею сборной РФ удалось завоевать третье место. “Бронза” досталась россиянам по итогам серии послематчевых бросков.