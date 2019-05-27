Ученые: Идеализирование партнера улучшает отношения

«Вера в лучшее друг в друге оказывает сильное благотворное влияние. Каждый партнер прилагает все усилия, чтобы оправдать ожидания, которые возлагает на него другой, что вырастает в идеализированный образ второй половины. Следовательно, оба человека мотивированы стремиться к своему идеальному «Я». Со временем их сильные стороны реализуются и становятся активными на постоянной основе. Если на этом пути есть какое-то искажение и иллюзия, пусть будет так. Это часть процесса», - подытожили ученые

В исследовании попросили супружеские пары оценить своих партнеров как с точки зрения достоинств, так и недостатков. Затем от их друзей требовалось рассказать о сильных сторонах каждого. Результаты показали несоответствие между тем, что говорили более объективные приятели и люди, находящиеся в браке. Влюбленный человек с гораздо большей вероятностью видел в любимом человеке только хорошее. По словам автора научной работы Сандры Мюррей, разрыв с реальностью фактически повышает субъективную оценку счастья пары и предсказывает ее шансы на долгосрочную стабильность. Напротив, у людей, видящих друг в друге недостатки и слабости характера, друзья такого не замечали.

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Автор: Ващенко Ольга

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