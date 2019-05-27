В Подмосковье собаки затащили двухлетнего ребенка в канализационную трубу
В Подмосковье бездомные собаки затащили двухлетнего мальчика в канализационную трубу. Инцидент, по данным от представителей СКР Московской области, отмечен 26 мая в городе Ногинск.
По утверждениям источников, стая собак набросилась на ребенка, когда тот гулял во дворе жилого дома. Животные затащили двухлетнего жителя Подмосковья в канализационную трубу. Родители мальчика, а также местные волонтеры вели поиски малыша в течение нескольких часов по всему городу, обнаружить его удалось только ближе к вечеру.
Впоследствии мальчику потребовалась срочная госпитализация, в больнице медики обнаружили на его теле множественные укусы. В настоящее время ребенок помещен в отделение реанимации, его актуальное состояние оценивается как тяжелое, за жизнь маленького пациента сражаются врачи. Также по факту ЧП развернута доследственная проверка.