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Происшествия

В Подмосковье собаки затащили двухлетнего ребенка в канализационную трубу

В Подмосковье бездомные собаки затащили двухлетнего мальчика в канализационную трубу. Инцидент, по данным от представителей СКР Московской области, отмечен 26 мая в городе Ногинск.
В Подмосковье собаки затащили двухлетнего ребенка в канализационную трубу

По утверждениям источников, стая собак набросилась на ребенка, когда тот гулял во дворе жилого дома. Животные затащили двухлетнего жителя Подмосковья в канализационную трубу. Родители мальчика, а также местные волонтеры вели поиски малыша в течение нескольких часов по всему городу, обнаружить его удалось только ближе к вечеру.

Впоследствии мальчику потребовалась срочная госпитализация, в больнице медики обнаружили на его теле множественные укусы. В настоящее время ребенок помещен в отделение реанимации, его актуальное состояние оценивается как тяжелое, за жизнь маленького пациента сражаются врачи. Также по факту ЧП развернута доследственная проверка.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:16


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