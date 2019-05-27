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Режиссер Эдгар Райт приступил к съемкам нового фильма «Последняя ночь в Сохо»

Британский кинорежиссер Эдгар Говард Райт, известный своим сотрудничеством с Ником Фростом и Саймоном Пеггом, приступил к съемкам нового фильма. Картина получила название «Последняя ночь в Сохо».
Режиссер Эдгар Райт приступил к съемкам нового фильма «Последняя ночь в Сохо»

Съемочный процесс, которым руководит знаменитый кинодеятель, стартовал в столице Великобритании - Лондоне. Сюжет новой киноистории пока держится авторами в строжайшем секрете. Известно, что над сценарием фильма работал сам Райт, а также Кристи Уилсон-Кэйрнс. В ролях заняты Мэтт Смит, Аня Тэйлор-Джой, Томасин МакКензи и другие знаменитые артисты. Сообщается также, что режиссер в качестве отсылок ранее упоминал фильмы «А теперь не смотри» и «Отвращение», авторства таких известных режиссеров как Николас Роуг и Роман Полански.

Выход нового фильма ожидается в 2020 году. Когда именно состоится премьерный показ картины «Последняя ночь в Сохо», пока не сообщается, пишет издание iReactor.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 11:23


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