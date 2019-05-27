Биткоин обновил годовой максимум, приблизившись к отметке $9 тысяч
Биткоин обновил годовой максимум и в рамках торгов приблизился к отметке в 9 тысяч долларов. С начала 2019 года, отмечают эксперты, криптовалюта успела вырасти в цене почти на 140%.
Фиксируемый сейчас курс биткоина, превышающий 8,7 тысячи долларов, является наиболее высоким с мая прошлого года. Новая неделя для других известных криптовалют тоже началась с роста. К примеру, лайткоин всего за сутки нарастил в цене 9%, пока эфир торгуется на 6% дороже. По мнению экспертов, такая ситуация на рынке обусловлена появлением сведений о том, что распространенность цифровых денег начнет расти на фоне повышенного интереса со стороны ряда консервативных компаний.
Впрочем, ряд инвесторов не спешат вкладываться в криптовалюту, помня ее недавний резкий обвал. В 2018, к примеру, биткоин потерял порядка 70% своей стоимости. Кроме того, не все верят, что распространение цифровых активов действительно станет массовым.