Второй супруг Марии Шукшиной Алексей Касаткин после развода похитил общего сына
Российская киноактриса и телеведущая Мария Шукшина 27 мая празднует 51-й день рождения. Жизнь знаменитой артистки изобилует частыми скандалами, а после развода со вторым супругом она даже вынуждена была возвращать себе похищенного сына, причём пришлось обращаться за помощью в правоохранительные органы.
Мария Шукшина была официально замужем два раза, с третьим избранником актриса состояла в гражданских отношениях, несмотря на рождение сыновей-близнецов. С первым супругом, переводчиком Артёмом Трегубенко, дочь писателя Василия Шукшина развелась вскоре после рождения ребёнка. Второй брак с бизнесменом Алексеем Касаткиным оказался ещё более неудачным – при расставании супруг забрал общего сына Макара и не хотел возвращать его матери. В итоге Шукшина обратилась в полицию, заявив о похищении ребёнка, и только после этого смогла его вернуть.
С бизнесменом Борисом Вишняковым актриса официально брак не заключала, некоторое время они воспитывали двух общих сыновей Фоку и Фому, публиковали в соцсетях фото счастливой семьи, а потом снова разразился скандал. На этот раз в похищении детей обвинили Шукшину, однако через некоторое время родители пришли к согласию и приняли решение участвовать в жизни мальчиков вместе, но личные отношения не поддерживать.