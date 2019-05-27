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Шоу-бизнес

Второй супруг Марии Шукшиной Алексей Касаткин после развода похитил общего сына

Российская киноактриса и телеведущая Мария Шукшина 27 мая празднует 51-й день рождения. Жизнь знаменитой артистки изобилует частыми скандалами, а после развода со вторым супругом она даже вынуждена была возвращать себе похищенного сына, причём пришлось обращаться за помощью в правоохранительные органы.
Второй супруг Марии Шукшиной Алексей Касаткин после развода похитил общего сына

Мария Шукшина была официально замужем два раза, с третьим избранником актриса состояла в гражданских отношениях, несмотря на рождение сыновей-близнецов. С первым супругом, переводчиком Артёмом Трегубенко, дочь писателя Василия Шукшина развелась вскоре после рождения ребёнка. Второй брак с бизнесменом Алексеем Касаткиным оказался ещё более неудачным – при расставании супруг забрал общего сына Макара и не хотел возвращать его матери. В итоге Шукшина обратилась в полицию, заявив о похищении ребёнка, и только после этого смогла его вернуть.

С бизнесменом Борисом Вишняковым актриса официально брак не заключала, некоторое время они воспитывали двух общих сыновей Фоку и Фому, публиковали в соцсетях фото счастливой семьи, а потом снова разразился скандал. На этот раз в похищении детей обвинили Шукшину, однако через некоторое время родители пришли к согласию и приняли решение участвовать в жизни мальчиков вместе, но личные отношения не поддерживать.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 12:48


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