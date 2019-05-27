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Происшествия

В Кемеровской области мужчина убил друга детства во время ссоры из-за сексуальных утех

В Кемеровской области мужчина убил друга детства во время ссоры из-за сексуальных утех. Гражданин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.
В Кемеровской области мужчина убил друга детства во время ссоры из-за сексуальных утех

Информация о преступлении была опубликована на сайте регионального главка СК РФ. По данным следствия, в ноябре 2018 года житель Прокопьевска со своей сожительницей несколько дней находился в гостях у друга детства. Во время застолья пара часто уединялась, вследствие чего хозяин высказал претензии. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого потерпевший получил удар кулаком в лицо, после чего упал, ударившись головой. Полученные травмы оказались для хозяина дома смертельными.

Пара поспешила покинуть дом друга. Тело погибшего нашел сосед. В ходе следственных мероприятий были установлены личности гостей погибшего. Подозреваемого гражданина задержали, однако суд отклонил ходатайство с требованием избрать ему меру пресечения в виде взятия под стражу. Мужчина свою вину не признал и со следственными органами не сотрудничал.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу, после чего уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины было передано в суд. В ближайшее время состоится рассмотрение по существу.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 11:32


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