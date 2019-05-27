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Происшествия

В квартире в Москве найдены истлевшие тела матери и дочери

В одной из квартир в Москве выявлены истлевшие тела 79-летней матери и ее 59-летней дочери. Последний раз родственниц соседи видели еще в самом начале этого года, сообщают СМИ со ссылкой на полицию.
В квартире в Москве найдены истлевшие тела матери и дочери

Два истлевших трупа были обнаружены в жилплощади, находящейся на Ленинградском шоссе. Последний раз мать и дочь замечали вместе после Нового года, а спустя время соседи гражданок обратили внимание, что разделяющая их квартиры стена начала нагреваться в области размещения плиты. Прибывшие на место спасатели не смогли выявить признаков огня или задымления, при этом причин для вскрытия двери не наблюдалось, поэтому было решено отключить женщинам электричество.

Однако 25 мая соседи начали ощущать исходящий из квартиры резкий запах, в этот раз спасатели приняли решение о вскрытии двери. Внутри под вещами, предположительно выпавшими из шкафа, находился труп 59-летней гражданки, тело ее матери обнаружили на кровати. Предварительно, обе женщин скончались естественным образом, но произошло это давно, поскольку тела успели истлеть. Пока неизвестна причина кончины жительниц Москвы, но отмечается, что в квартире наблюдался беспорядок.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:50


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