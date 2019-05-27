В Забайкалье пастух сжег 600 га леса, разогревая на костре еду

По данным следственных органов, мужчина во время выпаса скота поблизости села Урлук на территории Красночикойского района, решил разжечь костер для приготовления еды. Пламя от сильного порыва ветра перекинулось вначале на траву, а впоследствии на лесной массив. Ликвидировать возгорание собственными силами пастух не смог, а о том, что произошло, он никому не сообщил. Вследствие неосторожного обращения с огнем было уничтожено около 600 га леса. После тушения пожара правоохранители почти сутки обследовали выгоревший участок, а также его окрестности. Были найдены и опрошены очевидцы и обнаружено место распространения огня. Подозреваемого задержали, во время допроса он рассказал, что произошло.Материалы следствия переданы в органы дознания службы чрезвычайных ситуаций. Далее последуют иные процессуальные решения.

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Автор: Нина Лукашева

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