С 1 июня начинаются выплаты вкладчикам банка «Югра»

Один из основных акционеров банка «Югра» Алексей Хотин с 18 апреля задержан правоохранителями и находится под домашним арестом по обвинению в растрате суммы в 7,5 миллиардов рублей. Также в СМИ попала информация о том, что предприниматель дал показания против полковника ФСБ Кирилла Черкалина, который якобы обеспечивал «крышу». И именно после этих показаний полковника якобы и арестовали.В окружении Хотина считают эту информации ложью и предполагают, что она специально распространяется недоброжелательными к началу выплат денег вкладчикам банка.Около двух лет назад у банка «Югра» была отобрана лицензия. Арбитражный суд тогда в банке проиграли, ну а Конституционный суд рассматривать заявление отказался, объяснив это отсутствием компетенции. Вместе с тем в своем Определении КС указал на возможные нарушения в действия Центрабанка, а также при рассмотрении дела в суде.Некоторые СМИ также связывают АО «Комплексные инвестиции» с Алексеем Хотиным, и также говорят о целенаправленной скупке долгов банка «Югра» перед вкладчиками. В самой компании эту информацию и не скрывают. Более того – в окружении предпринимателя говорят о том, что расчет по долгам с вкладчиками банка поможет снизить социальное напряжение. При этом пожелавший остаться неизвестным источник «Московской газеты» предположил, что после закрытия долга перед людьми с Хотина могут быть сняты обвинения.Как говорится в плане АО «Комплексные инвестиции», в первую очередь выплаты получат те люди, которые вложили в банк менее 50 тысяч рублей. Им деньги будут возмещены в течение месяца, что говорит о стремлении бизнесмена рассчитаться, прежде всего, с наименее платежеспособной частью клиентов. Те люди, долги перед которыми не доходят до миллиона, также в приоритете. Им деньги будут возвращены в течение года.Представитель окружения Алексея Хотина также отметили, что для бизнесмена вопрос возврата средств вкладчикам носит репутационный характер, так как он планирует продолжить жить и работать в России после снятия обвинений. Даже сын Хотина поступил в Суворовское училище, а не отправился учиться в ЕС или США, как это часто делают дети российских миллиардеров.

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Автор: Роман

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