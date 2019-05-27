Дженнифер Лопес интенсивно худеет перед свадьбой с Алексом Родригесом

В ближайшее время в жизни Дженнифер Лопес запланированы важные мероприятия, среди которых большой гастрольный тур и четвёртое замужество. Вероятно, именно эти планы заставили звезду усиленно тренироваться в спортзале и интенсивно худеть. Недавняя публикация в соцсети вызвала восторг у фанатов певицы, отметивших её идеальные формы и накачанный пресс.Лопес ранее делилась с поклонниками секретами стройной фигуры, которую она поддерживает не только с помощью спортивных упражнений, но и правильно питаясь. В рационе звезды очень много чистой воды, из еды предпочтение отдаётся лёгким салатам, рыбе, курице и изредка нежирной свинине. Кроме того, Дженнифер Лопес полностью отказалась от употребления алкогольных и кофеиносодержащих напитков.

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Автор: Шевцова Наталья

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