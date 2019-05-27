Андрей Данилко раскрыл подробности свадьбы Насти Каменских и заявил о ее желании иметь детей

Андрей Данилко присутствовал на свадьбе Потапа и Насти Каменских в качестве гостя, где исполнил для пары песню. Артист признался, что наличие искры между парой заметил много лет назад, а брачная церемония получилась “платежеспособной”. Брать с жениха и невесты денег за свое выступление певец не стал, заявив, что просто хотел подарить им хорошее настроение и яркие эмоции.Как передает слова Верки Сердючки портал “СтарХит”, после смены семейного положения выступать меньше Настя Каменских не станет. Во время совместной работы, в перерывах между съемками, певица признавалась Данилко, что хочет иметь детей. Артист поделился мнением, что совмещать семью и карьеру не всегда просто, выразив надежду, что Потапу и NK это удастся.

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Автор: Марина Вебер

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