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Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип перестал скрывать роман с моделью Марией Слугиной

Сын Наташи Королевой и Тарзана, 17-летний Архип, перестал скрывать свои отношения с моделью. В последнее время молодого человека часто замечают в компании Марии Слугиной.
Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип перестал скрывать роман с моделью Марией Слугиной

Хотя официальных заявлений по этому поводу Архип Глушко не делал, в своем Instagram в режиме “сторис” он часто показывает фото с Слугиной. Не так давно девушка посетила концерт матери своего избранника Наташи Королевой, также наследник певицы и Тарзана пригласил модель на семейный праздник. СМИ предположили, что звездные родители поддерживают первые серьезные отношения сына.

Не так давно Наташа Королева рассказала журналистам, что ее наследник пока окончательно не определился с тем, с какой профессией хочет связать себя в будущем. Какое-то время парень учился в США, но затем вернулся в РФ. Певица признается, что сын вырос и сам принимает решения, но к советам родителей часто прислушивается.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:10


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