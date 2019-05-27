Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип перестал скрывать роман с моделью Марией Слугиной

Хотя официальных заявлений по этому поводу Архип Глушко не делал, в своем Instagram в режиме “сторис” он часто показывает фото с Слугиной. Не так давно девушка посетила концерт матери своего избранника Наташи Королевой, также наследник певицы и Тарзана пригласил модель на семейный праздник. СМИ предположили, что звездные родители поддерживают первые серьезные отношения сына.Не так давно Наташа Королева рассказала журналистам, что ее наследник пока окончательно не определился с тем, с какой профессией хочет связать себя в будущем. Какое-то время парень учился в США, но затем вернулся в РФ. Певица признается, что сын вырос и сам принимает решения, но к советам родителей часто прислушивается.

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Автор: Марина Вебер

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