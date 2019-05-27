Физик: Темная материя просачивается во Вселенную из другого измерения

«Существует огромное количество предположений, касающихся природы темной материи. Одна из них это идея, что где есть какая-то связь между частицами в нашем измерении и другими дополнительными. В любом случае это только предположение, пока мы не можем наблюдать эти таинственные частицы. Мы ученые, а не философы», отметил физик.

Темная материя пронизывает всю Вселенную и составляет около 85% от ее общей массовой плотности. Эксперты пока не смогли обнаружить таинственную субстанцию нигде в видимой Вселенной. Вместо этого они выдвигают гипотезу, что невидимая масса склеивает галактики просто потому, что они кажутся намного тяжелее, чем общая сумма материи. Это привело ученых к предположению, что она не взаимодействует с электромагнитной силой, то есть не излучает и не отражает свет. По словам физика Марка Уильямса, не исключается вероятность того, что частицы темной материи и их масса просачиваются во Вселенную из других измерений.Стоит отметить, когда астрономы складывают всю видимую материю в Галактике, такую как ее звезды и газ, кажется, что она движется значительно быстрее, чем должна. В связи с чем предполагается, что какая-то форма невидимой материи дает этим вращающимся галактикам большую массу. Представители космического агентства NASA отмечают на этот счет, что существует нечто загадочное, чего пока невозможно увидеть.

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Автор: Ващенко Ольга

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