Физик: Темная материя просачивается во Вселенную из другого измерения
Физик из Университета Королевского общества Манчестерского университета Марк Уильямс сделал заявление, что одной из теорий, объясняющих происхождение темной материи, является то, что она просачивается во Вселенную из другого измерения. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Express.
Темная материя пронизывает всю Вселенную и составляет около 85% от ее общей массовой плотности. Эксперты пока не смогли обнаружить таинственную субстанцию нигде в видимой Вселенной. Вместо этого они выдвигают гипотезу, что невидимая масса склеивает галактики просто потому, что они кажутся намного тяжелее, чем общая сумма материи. Это привело ученых к предположению, что она не взаимодействует с электромагнитной силой, то есть не излучает и не отражает свет. По словам физика Марка Уильямса, не исключается вероятность того, что частицы темной материи и их масса просачиваются во Вселенную из других измерений.
«Существует огромное количество предположений, касающихся природы темной материи. Одна из них это идея, что где есть какая-то связь между частицами в нашем измерении и другими дополнительными. В любом случае это только предположение, пока мы не можем наблюдать эти таинственные частицы. Мы ученые, а не философы», отметил физик.
Стоит отметить, когда астрономы складывают всю видимую материю в Галактике, такую как ее звезды и газ, кажется, что она движется значительно быстрее, чем должна. В связи с чем предполагается, что какая-то форма невидимой материи дает этим вращающимся галактикам большую массу. Представители космического агентства NASA отмечают на этот счет, что существует нечто загадочное, чего пока невозможно увидеть.