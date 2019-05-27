Как изменится жизнь россиян с 1 июня

22 мая СовФед одобрил пакет законов направленных на продление амнистии капитала. Реализация третьего этапа стартует с 1 июня 2019 и продлится по 29 февраля 2020 года. Он предусматривает дополнительные условия декларирования. С начала лета физические лица смогут вносить в декларацию информацию о государственной регистрации международных компаний при смене их юрисдикций. Также ожидается отмена внутрисетевого роуминга. Этот закон был подписан главой государства в декабре 2018 года.Изменится порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля. Для реконструкции потребуется получить разрешение от ГИБДД, после тюнинга необходимо пройти экспертизу в технической лаборатории. С приходом лета у пассажиров рейсов, которые выполняются из аэропорта Внукова внутри страны, появится возможность использовать электронные посадочные талоны. При этом останется возможность использовать и обычные бумажные документы.Пошлина на экспорт нефти с 1 июня увеличится до 5,8 долларов и составит 110,4 долларов за тонну. Также возрастут ставки на светлые нефтепродукты и масла, экспорт товарного и прямогонного бензина. Для некоторых месторождений будет действовать льготная ставка пошлины, которая останется на нулевом уровне. Также с начала лета Ростелеком отменит плату за звонки с таксофонов на фиксированные телефоны. Новшество коснется всей территории России.Изменятся и правила передачи имущества наследникам. Появится две формы - по наследственному договору и по совместному завещанию супругов. Коснутся изменения и споров по ОСАГО. До передачи дела в суд разногласия сторон будет рассматривать финансовый омбудсмен.Помимо этого изменится форма налогового уведомления и биометрическая информация. С началом летнего сезона в единой биометрической системе могут храниться данные, касающиеся изображения лица, полученные при помощи фото или видео камеры.Изменения ожидаются в типовом уставе ООО. Минэкономразвия вводит 36 типовых уставов. Приказ вступит в силу 24 июня. Также изменятся требования к программно-техническим средствам и оборудованию, которые используются для распространения информации в Интернете органами, ведущими оперативную, розыскную и другую деятельность, направленную, в том числе, на обеспечение безопасности страны.

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Автор: Нина Лукашева

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