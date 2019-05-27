В Сети показали реакцию Кита Харингтона и Эмилии Кларк на финал “Игры престолов”
На просторах Сети появилось видео, демонстрирующее реакцию Кита Харингтона и Эмилии Кларк на финал “Игры престолов”. Соответствующие моменты показали в рамках документального фильма канала HBO.
На видео показан момент, где Харингтон и Кларк заканчивают вычитку сценария к финалу “Игры престолов”. В последней серии экранному Джону Сноу приходится в Красном замке убить Дейенерис Таргариен, являющуюся его родственницей и возлюбленной. Актер не может скрыть своего удивления, прикрывая рот рукой, а его партнерша по сцене понимающе кивает и сползает по стулу. В завершении ролика видно, что Харрингтон расплакался, будучи пораженным развязкой истории.
Реакция на главную сцену сезона с участием Мэйси Уильямс оказалась более положительной. После того, как стало известно, что именно Арье предстоит убить Короля Ночи, присутствующие начинают громко аплодировать.