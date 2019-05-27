EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Кино

В Сети показали реакцию Кита Харингтона и Эмилии Кларк на финал “Игры престолов”

На просторах Сети появилось видео, демонстрирующее реакцию Кита Харингтона и Эмилии Кларк на финал “Игры престолов”. Соответствующие моменты показали в рамках документального фильма канала HBO.
В Сети показали реакцию Кита Харингтона и Эмилии Кларк на финал “Игры престолов”

На видео показан момент, где Харингтон и Кларк заканчивают вычитку сценария к финалу “Игры престолов”. В последней серии экранному Джону Сноу приходится в Красном замке убить Дейенерис Таргариен, являющуюся его родственницей и возлюбленной. Актер не может скрыть своего удивления, прикрывая рот рукой, а его партнерша по сцене понимающе кивает и сползает по стулу. В завершении ролика видно, что Харрингтон расплакался, будучи пораженным развязкой истории.

Реакция на главную сцену сезона с участием Мэйси Уильямс оказалась более положительной. После того, как стало известно, что именно Арье предстоит убить Короля Ночи, присутствующие начинают громко аплодировать.

Читайте также: Актёр Дэвид Теннант страдает от психического расстройства под названием \"синдром самозванца\"

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:23


Читайте также
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с "Игрой престолов"
Исполнившая роль Сансы Старк Софи Тернер пообещала “много
Ученый-историк спрогнозировал финал "Игры Престолов"
Звезда сериала “Пес” Никита Панфилов не хочет посещать Крым
На съемках “Гардемарины-4” Михаилу Боярскому потребовался
Фанаты “Игры престолов” требуют переснять финальный сезон
Исполнитель роли Вариса в “Игре престолов” Конлет Хилл
Монника Беллучи затмила всех моделей на фестивале в Каннах
Эмилия Кларк объяснила поведение Дейенерис Таргариен в
Звезда фильма "Любовь и голуби" Александр Михайлов в
В новом фильме Данилы Козловского снимутся Оксана Акиньшина
Стивен Кинг высказался по поводу пятого эпизода "Игры
Добавление комментария
Последние новости
27.05, 13:38 Ученые назвали сочетание трех веществ, необходимых для
27.05, 13:37 Во Флориде создали пиво, сброженное дрожжами с бабочек
27.05, 13:30 Актриса Наталья Бардо полностью обнажилась ради
27.05, 13:23 В Сети показали реакцию Кита Харингтона и Эмилии Кларк
27.05, 13:17 Как изменится жизнь россиян с 1 июня
27.05, 13:10 Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип перестал скрывать
27.05, 13:03 Андрей Данилко раскрыл подробности свадьбы Насти
27.05, 12:59 Дженнифер Лопес интенсивно худеет перед свадьбой с
27.05, 12:53 Биткоин обновил годовой максимум, приблизившись к
27.05, 12:48 Второй супруг Марии Шукшиной Алексей Касаткин после
27.05, 12:46 Названы ключевые признаки рака шейки матки
27.05, 12:42 Александр Овечкин объяснил, чего не хватило сборной РФ
27.05, 12:36 Осенью будет представлена обновленная модель Renault
27.05, 12:30 Ди-джей Моби извинился перед Натали Портман за рассказ
27.05, 12:23 Ольга Васильева считает травлю учителей в соцсетях и
27.05, 12:17 СМИ: Из-за проблем с рулевым управлением “АвтоВАЗ”
27.05, 12:14 “Себя пожалей и заткнись”: Алена Водонаева грубо
27.05, 12:07 Первый смартфон на процессоре Snapdragon 665 представят
27.05, 12:07 Физик: Темная материя просачивается во Вселенную из
27.05, 12:01 В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по