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Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью обнажилась ради откровенной фотосессии

Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Наталья Бардо на странице в Instagram опубликовала кадры из откровенной фотосессии, для которой снялась полностью обнаженной. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» запечатлена на снимках в широкополой шляпе, с прикрытой руками грудью.
Актриса Наталья Бардо полностью обнажилась ради откровенной фотосессии

Наталья Бардо недавно отправилась на отдых в Грецию, откуда постоянно делится с подписчиками новыми фото и интересными фактами о солнечной стране, расположенной на Балканском полуострове. Больше всего фанатов заинтересовали кадры из фотосессии, на которых актриса запечатлена полностью обнаженной, хвастаясь загорелым и стройным телом. Подобные снимки не часто появляются в аккаунте Бардо, поэтому некоторые поклонники предположили, что она всё же рассталась с возлюбленным, отечественным режиссёром Марюсом Вайсбергом, с которым вместе воспитывают 3-летнего сына Эрика.
Актриса Наталья Бардо полностью обнажилась ради откровенной фотосессии

Под новой публикацией Натальи Бардо фолловеры оставляют множество комментариев с комплиментами, на которые она отвечает смайлами с забавными эмоциями. Находятся, конечно, и критики, которые пишут, что 31-летней женщине и матери подрастающего ребёнка стоит быть скромнее и не выставлять на всеобщее обозрение обнажённое тело.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 13:30


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