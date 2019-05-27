Во Флориде создали пиво, сброженное дрожжами с бабочек
Американские пивовары выпустили в продажу новый вид пива, к созданию которого были привлечены насекомые. Дрожжи, используемые для брожения напитка, были собраны с бабочек.
Уникальное пиво появилось на прилавках Флориды, США. Компания First Magnitude Brewing Co создала необычный продукт, используя бабочек-голубянок Callophrys irus. Для этого ее специалисты пивоварни обратились к ученым из местного музея естественной истории.
Вместе с экспертами они целый день аккуратно собирали пробы с телец насекомых. Все процедуры была проведена с максимальной осторожностью, чтобы не причинить вреда бабочкам. Собранные таким образом дрожжи прошли лабораторную культивацию и были использованы при сбраживании пива. Напиток Frosted Elfin NEIPA, полученный таким образом, имеет фруктовый, цветочный и хмелевой привкус.
Проект направлен на привлечение внимания к сокращению популяций насекомых в условиях дикой природы, происходящего из-за вмешательства человека. Необычный способ приготовления пьянящего напитка должен показать эффективность производства, не наносящему вред окружающей среде.
Частично средства, полученные при реализации необычного пива, будут направлены на изучение насекомых и работу над сохранением их естественной среды обитания. Такие бабочки обитают в основном в северной части Флориды. В настоящее время Callophrys irus признаны близкими к вымирающим видам уже в 11 штатах, на территории соседней Канады этот вид голубянки уже исчез.