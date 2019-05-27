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Политика

Французский историк рассказала, почему Европа отвергает РФ

Элен Каррер д'Анкосс, известный французский историк, объяснила причины, по которым Европа долгие годы отвергает РФ. Политолог указала, что Россия дважды предпринимала попытки провести интеграцию в европейскую цивилизацию.
Французский историк рассказала, почему Европа отвергает РФ

Впервые добиться “понимания” с Европой удалось Петру I, однако после распада СССР все старания не давали результатов. В частности, сблизиться с ЕС пытались Горбачев, Ельцин и даже Путин. Неудачи историк связывает с тем, что Европа проявляла страх и недальновидность при взаимодействии с РФ, понимая, что период адаптации для страны может оказаться затяжным. Напуганные возможными трудностями, страны Европы предпочли покровительство США.

Вспоминая свой опыт работы в Европарламенте в конце 1990-х, историк отметила, что никто не был так резко настроен против России и не стремился поучать государство в области прав человека. Для Европы, настаивает политолог, Москва может являться или мостом, или барьером, и вторая роль представляет опасность.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:46


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