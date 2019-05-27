Французский историк рассказала, почему Европа отвергает РФ

Впервые добиться “понимания” с Европой удалось Петру I, однако после распада СССР все старания не давали результатов. В частности, сблизиться с ЕС пытались Горбачев, Ельцин и даже Путин. Неудачи историк связывает с тем, что Европа проявляла страх и недальновидность при взаимодействии с РФ, понимая, что период адаптации для страны может оказаться затяжным. Напуганные возможными трудностями, страны Европы предпочли покровительство США.Вспоминая свой опыт работы в Европарламенте в конце 1990-х, историк отметила, что никто не был так резко настроен против России и не стремился поучать государство в области прав человека. Для Европы, настаивает политолог, Москва может являться или мостом, или барьером, и вторая роль представляет опасность.

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Автор: Марина Вебер

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