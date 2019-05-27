Певица МакSим впервые появилась на публике после реабилитации

О том, что произошло с Мариной Максимовой, известно не очень много. Сообщалось, что звезда попала в ДТП на одной из мокрых трасс за рубежом, после чего была доставлена в местную больницу. Знаменитость получила обширные гематомы, она сильно ударилась подбородком и даже на время потеряла память, поэтому вынуждена была почти месяц провести в больнице, а затем, после возвращения в Москву, заняться своей реабилитацией. Судя по тому, что 25 мая Марина Максимова дала концерт в Ташкенте, восстановление прошло успешно. Пользователи, посетившие выступление МакSим, признаются, что были в восторге от своей любимицы. Зал дружно подпевал знаменитой исполнительнице, после чего она с удовольствием пообщалась с фанатами.Как стало известно от концертного директора МакSим Маргариты Соколовой, певица попала в аварию, когда спешила в аэропорт, чтобы приступить к съемкам клипа на песню «Абонент недоступен». В итоге запись видео прошла без исполнительницы. При этом некоторые пользователи Сети подозревают, что с певицей произошел иной инцидент, информацию о котором и пытается скрыть ее администратор.Как известно, ранее пользователи критиковали выступления звезды, однако теперь у них совершенно иные впечатления. О том, как прошло первое после ДТП выступление МакSим, рассказали и показали подписчики Telegram-канала «Светские хроники».

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Автор: Нина Лукашева

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