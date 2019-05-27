Леди Гага появилась на людях в коротких шортах и порванных на ягодице колготках
Леди Гага появилась на людях в откровенном образе, включающем короткие шорты. Также известная американская певица надела под низ колготки, порванные в области ягодицы.
Недавно СМИ заметили Леди Гагу в Голливуде, где она посещала одну из местных студий звукозаписи. Для появления на публике певица надела черную футболку с коротким рукавом, кожаные мини-шорты, колготки в сеточку с внушительной дырой на ягодице и ботинки на высоком каблуке. Светлые волосы знаменитость собрала в тугую гульку на голове.
Модные эксперты раскритиковали образ Леди Гаги, отметив, что такие колготки считались трендовыми еще в 2016 году. К тому же, если на них и делают дыры, то размещают симметрично и в других местах. Некоторые предположили, что наряд порвался по пути, а певица просто смирилась с этим фактом. К тому же, эпатажные наряды для Леди Гаги являются привычными.