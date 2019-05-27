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Здоровье

Курение вейпа и кальяна может спровоцировать развитие туберкулёза

Кальяны и вейпы, в последнее время приобретающие огромную популярность среди россиян, считаются безопасными в плане здоровья и не вызывают привыкания, но это не соответствует действительности. По словам врачей, использование названных девайсов может спровоцировать развитие туберкулёза и ряд инфекционных заболеваний.
Курение вейпа и кальяна может спровоцировать развитие туберкулёза

Жидкости для вейпов и кальянов никак не регламентируются, поэтому невозможно утверждать об их безопасности для пользователей, говорит главный нарколог Москвы Олег Кутушев в интервью новостному агентству «Москва». Кроме этого девайсы не проходят необходимую санитарную проверку и обработку, что повышает риск заболеваемости туберкулёзом или развития инфекций. Курение веществ, не содержащих в составе никотин, в будущем может привести к переходу на обычные сигареты, что фиксируется среди вейперов довольно часто.

Врачи утверждают, что вдыхание табачного дыма само по себе небезопасно, так как в нём содержится около семи тысяч различных токсичных веществ, включая мутагены, канцерогены и тяжелые металлы. Процесс парения табака также может привести к развитию «попкорновой болезни», поражающей альвеолы лёгких.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 14:09


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