EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон наденет тиару принцессы Дианы на банкет с Дональдом Трампом

Кейт Миддлтон появится на банкете с участием Дональда Трампа, куда наденет тиару принцессы Дианы. Мероприятие будет проходить в стенах Букингемского дворца уже 3 июня.
Кейт Миддлтон наденет тиару принцессы Дианы на банкет с Дональдом Трампом

Приватный обед для Трампа и его супруги Меланьи организовывает Елизавета II, в числе гостей, помимо Кейт Миддлтон, окажутся также принцы Уильям и Гарри. При этом последний будет присутствовать на мероприятии без Меган Маркл, поскольку герцогиня Сассекская еще не вышла из декретного отпуска. Затем гости из США переместятся в Clarence House, где их ожидает чаепитие с принцем Чарльзом и его женой Камиллой.
Кейт Миддлтон наденет тиару принцессы Дианы на банкет с Дональдом Трампом

В последний раз Кейт Миддлтон надевала тиару принцессы Дианы осенью прошлого года для важного мероприятия. Что до Меган Маркл, то она примеряла ее лишь на своей свадьбе. Впрочем, супругу принца Гарри замечали с некоторыми другими украшениями, ранее принадлежавшими Леди Ди.

Читайте также: Леди Гага появилась на людях в коротких шортах и порванных на ягодице колготках

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:16


Читайте также
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Актер Филипп Васильев из-за жесткой диеты похудел на 40 кг
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Актер Александр Носик сходил на встречу одноклассников
Добавление комментария
Последние новости
27.05, 14:27 Сергей Безруков раскритиковал высказывающихся против
27.05, 14:21 Отменен второй концерт Прохора Шаляпина и Виталины
27.05, 14:16 Кейт Миддлтон наденет тиару принцессы Дианы на банкет с
27.05, 14:13 При обрушении строительных лесов в Ленобласти пострадали
27.05, 14:09 Названа лучшая диета для снижения уровня сахара в крови
27.05, 14:09 Курение вейпа и кальяна может спровоцировать развитие
27.05, 14:01 Леди Гага появилась на людях в коротких шортах и
27.05, 13:50 Певица МакSим впервые появилась на публике после
27.05, 13:46 Французский историк рассказала, почему Европа отвергает
27.05, 13:38 Ученые назвали сочетание трех веществ, необходимых для
27.05, 13:37 Во Флориде создали пиво, сброженное дрожжами с бабочек
27.05, 13:30 Актриса Наталья Бардо полностью обнажилась ради
27.05, 13:23 В Сети показали реакцию Кита Харингтона и Эмилии Кларк
27.05, 13:17 Как изменится жизнь россиян с 1 июня
27.05, 13:10 Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип перестал скрывать
27.05, 13:03 Андрей Данилко раскрыл подробности свадьбы Насти
27.05, 12:59 Дженнифер Лопес интенсивно худеет перед свадьбой с
27.05, 12:53 Биткоин обновил годовой максимум, приблизившись к
27.05, 12:48 Второй супруг Марии Шукшиной Алексей Касаткин после
27.05, 12:46 Названы ключевые признаки рака шейки матки