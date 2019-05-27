Кейт Миддлтон наденет тиару принцессы Дианы на банкет с Дональдом Трампом

Приватный обед для Трампа и его супруги Меланьи организовывает Елизавета II, в числе гостей, помимо Кейт Миддлтон, окажутся также принцы Уильям и Гарри. При этом последний будет присутствовать на мероприятии без Меган Маркл, поскольку герцогиня Сассекская еще не вышла из декретного отпуска. Затем гости из США переместятся в Clarence House, где их ожидает чаепитие с принцем Чарльзом и его женой Камиллой.В последний раз Кейт Миддлтон надевала тиару принцессы Дианы осенью прошлого года для важного мероприятия. Что до Меган Маркл, то она примеряла ее лишь на своей свадьбе. Впрочем, супругу принца Гарри замечали с некоторыми другими украшениями, ранее принадлежавшими Леди Ди.

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Автор: Марина Вебер

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