Отменен второй концерт Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской

По словам Цымбалюк-Романовской, их с Шаляпиным концерт должен был пройти накануне в стенах Дома кино, находящегося на Васильевской. Однако незадолго до мероприятия стало известно об его отменен. По словам пианистки, причиной этому якобы послужила срочная проверка здания сотрудниками МЧС.Впрочем, как отметила экс-возлюбленная Армена Джигарханяна, после отмены выступления билеты на него сдали только семь человек. Остальные же пришли в караоке, имеющееся в здании Дома кино, где Цымбалюк-Романовская и Шаляпин таки смогли спеть перед аудиторией. По мнению теледивы, мешая ее концерту, кто-то забыл учесть, что люди идут смотреть на артистов, а не на зал.

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Автор: Марина Вебер

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