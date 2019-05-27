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Шоу-бизнес

Отменен второй концерт Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской

Концерт Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской снова отменен, что наблюдается во второй раз за последнее время. О случившемся пианистка проинформировала посредством Instagram.
Отменен второй концерт Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской

По словам Цымбалюк-Романовской, их с Шаляпиным концерт должен был пройти накануне в стенах Дома кино, находящегося на Васильевской. Однако незадолго до мероприятия стало известно об его отменен. По словам пианистки, причиной этому якобы послужила срочная проверка здания сотрудниками МЧС.

Впрочем, как отметила экс-возлюбленная Армена Джигарханяна, после отмены выступления билеты на него сдали только семь человек. Остальные же пришли в караоке, имеющееся в здании Дома кино, где Цымбалюк-Романовская и Шаляпин таки смогли спеть перед аудиторией. По мнению теледивы, мешая ее концерту, кто-то забыл учесть, что люди идут смотреть на артистов, а не на зал.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:21


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