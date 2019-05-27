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Кино

Сергей Безруков раскритиковал высказывающихся против России коллег

Отечественный актер Сергей Безруков выступил с критикой в адрес коллег по цеху, позволяющих себе непатриотичные высказывания в адрес России. В современном кинематографе, по мнению артиста, становится все больше политики и провокаций.
Сергей Безруков раскритиковал высказывающихся против России коллег

По убеждениям Безрукова, в современности говорить о РФ плохо стало модным. Получается так, что чем хуже человек высказывается о своей стране, тем лучше. В ходе присутствия на кинофестивале “Герой и время” актер отметил изданию “КП”, что искусство должно оставаться тем, что не затрагивает политика, раскрывая прежде всего человеческие проблемы.

Сергей Безруков подчеркнул, что обходить стороной существующие проблемы, в том числе воровство в политике, нельзя. Однако повествующие о жизни и пути человека истории обычно сильнее греют душу. Артист ждет, когда российскому фильму снова удастся завоевать первенство на Каннском кинофестивале.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:27


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