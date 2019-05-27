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Наука

Ученые нашли способ продлить срок хранения продуктов втрое

Ученые из США предложили способ, который позволит продлить срок хранения продуктов втрое. Это возможно благодаря созданию натурального и “революционного” покрытия.
Ученые нашли способ продлить срок хранения продуктов втрое

Новый подход предложила компания Apeel Sciences, говоря о безопасном съедобном покрытии, ориентированном на овощи и фрукты. Создавалось оно из натуральных растительных материалов, имеющихся в семенах и мякоти плодов. Если вокруг продукта обеспечить создание “кислородного барьера”, это замедлит процесс разложения. Кроме того, благодаря использованию покрытия овощи и фрукты можно будет продавать в магазинах без полиэтиленовых пакетов.

Один из европейских дистрибьюторов уже получил соответствующее разрешение со стороны Европейской комиссии, поэтому вскоре покрытие могут начать использовать в Европе. При помощи новой технологии, как ожидается, супермаркеты смогут значительно сократить объем пищевых отходов, сообщает “ПолитРоссия”.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:32


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