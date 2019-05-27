Соловьев назвал действия депутата Зайцева из Хакасии “пятном на репутации”
Отечественный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал действия депутата Сергея Зайцева из Хакасии. По мнению журналиста, его “драчливость” является “пятном на репутации”.
Инцидент произошел недавно, когда к чиновнику пришла съемочная группа “России 24”. В эфире было показано, как глава Ширинского района республики грубо выталкивает журналиста и выхватывает у него микрофон, сопровождая свои действия ругательствами. Уточняется, что поводом для агрессии послужили “неудобные вопросы” в адрес деятеля, затрагивающие тему коррупции и его судимости. Сам же Зайцев уверяет, что имела место умышленная провокация со стороны сотрудников СМИ.
Комментируя инцидент, Соловьев отметил, что разобраться в ситуации должны правоохранители. Приводя в пример дело Мамаева и Кокорина, телеведущий подчеркнул, что чиновнику место в СИЗО, а не на домашнем аресте, поскольку таким образом он может давить на следствие. Снисхождения Зайцеву, передает слова Соловьева портал Nation News, быть не должно, поскольку он свою репутацию “запятнал”.