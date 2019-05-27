Ученые назвали сочетание трех веществ, необходимых для здоровья сердца
Медики из Великобритании назвали сочетание трех важных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья сердца. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Express.
По словам врачей, здоровое питание является ключом к поддержанию здоровья сердца, поэтому крайне важно для организма поступление необходимых веществ для стимулирования его работы. Мало того, важный орган помогает поддерживать здоровый вес, кровяное давление и уровень холестерина. Одним из ключевых веществ в этом отношении является кальций, позволяющий крови свертываться нормально, регулируя и мышечные сокращения. Он присутствует в таких продуктах: молоко, сыр, зеленые листовые овощи, соевые бобы, тофу и орехи. Второе место в этом списке занимает магний, задача которого заключается в расслаблении артерии, что позволяет держать кровяное давление под контролем. Mg содержится в шпинате, рыбе, коричневом рисе, цельнозерновом хлебе, орехах.
Румынское исследование показало, что корица способна снижать уровень триглицеридов, являющихся одним из видов жира в крови, повышающего риск развития ишемической болезни сердца. Пряность играет роль и в нормализации общего уровня холестерина, превышение которого увеличивает риск сердечного приступа. Важно обратить внимание на тип корицы, чтобы не превышать суточную норму потребления. Важно, чтобы каждая чайная ложка содержала не более 5 грамм кумарина.