Эксперты назвали пять повседневных привычек, мешающих похудеть
Эксперты озвучили пять распространенных повседневных привычек, мешающих похудению. Из-за них избавиться от лишнего веса не получится даже если долгое время сидеть на диете.
Одним из главных врагов стройности является хлеб, который многие включают в свой рацион по привычке. С ним обычно едят первое, второе и даже салаты, однако продукт содержит немало углеводов и вредит фигуре. Также при желании избавиться от лишнего веса следует воздерживаться от частых перекусов, если они включают сладости или чай с сахаром. Мешать нормальному похудению способна и привычка есть, уткнувшись в экран смартфона или телевизора. Человек слишком увлекается и пропускает момент, когда приходит насыщение.
Регулярный недосып тоже может навредить фигуре, поскольку часто восполнить нехватку энергии человек пытается увеличенными порциями еды. Как передает портал Planet Today, вредной служит и привычка “награждать” себя запретной едой за выполненные упражнений и другие заслуги.