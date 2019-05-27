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Здоровье

Эксперты назвали пять повседневных привычек, мешающих похудеть

Эксперты озвучили пять распространенных повседневных привычек, мешающих похудению. Из-за них избавиться от лишнего веса не получится даже если долгое время сидеть на диете.
Эксперты назвали пять повседневных привычек, мешающих похудеть

Одним из главных врагов стройности является хлеб, который многие включают в свой рацион по привычке. С ним обычно едят первое, второе и даже салаты, однако продукт содержит немало углеводов и вредит фигуре. Также при желании избавиться от лишнего веса следует воздерживаться от частых перекусов, если они включают сладости или чай с сахаром. Мешать нормальному похудению способна и привычка есть, уткнувшись в экран смартфона или телевизора. Человек слишком увлекается и пропускает момент, когда приходит насыщение.

Регулярный недосып тоже может навредить фигуре, поскольку часто восполнить нехватку энергии человек пытается увеличенными порциями еды. Как передает портал Planet Today, вредной служит и привычка “награждать” себя запретной едой за выполненные упражнений и другие заслуги.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:43


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