Стив Джобс отклонил свыше 200 вариантов наиболее популярной рекламы Apple

По словам Лонга, всего он успел отыграть примерно в 300 различных рекламных видео, предназначенных для рекламы компьютера от Apple. Однако одобрение в итоге получили только 66 из них, остальные Стив Джобс после просмотра отклонил. В основном один из создателей “яблочного” бренда не пропустил ролики юмористического содержания, считая, что шутки будут отвлекать потенциальных клиентов от продукта.Также Джастин Лонг признался, что в одном из так и не увидевших мир видео появился и известный актер Зак Галифианакис, где ему досталась роль нетрезвого Санта-Клауса. Реклама “I’m a Mac/I’m a PC” в истории Apple считается одной из наиболее успешных, а транслировали ее с 2006 по 2009 год.

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Автор: Марина Вебер

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