Стив Джобс отклонил свыше 200 вариантов наиболее популярной рекламы Apple
Бизнесмен Стив Джобс отклонил свыше 200 вариантов одной из наиболее популярных реклам от компании Apple. Об этом рассказал Джастин Лонг, ставший одним из героев рекламного ролика о “I’m a Mac/I’m a PC”.
По словам Лонга, всего он успел отыграть примерно в 300 различных рекламных видео, предназначенных для рекламы компьютера от Apple. Однако одобрение в итоге получили только 66 из них, остальные Стив Джобс после просмотра отклонил. В основном один из создателей “яблочного” бренда не пропустил ролики юмористического содержания, считая, что шутки будут отвлекать потенциальных клиентов от продукта.
Также Джастин Лонг признался, что в одном из так и не увидевших мир видео появился и известный актер Зак Галифианакис, где ему досталась роль нетрезвого Санта-Клауса. Реклама “I’m a Mac/I’m a PC” в истории Apple считается одной из наиболее успешных, а транслировали ее с 2006 по 2009 год.