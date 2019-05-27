Врач рассказала о модной диете, которая вызывает подагру
Врач-диетолог рассказала о модной низкоуглеводной диете, которая может вызвать подагру. По словам Юлии Ченохиной, старшего научного сотрудника клиники при Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи, такой рацион предполагает значительное ограничение в углеводах и большое употребление белковой пищи.
Помимо подагры, такая диета может привести к заболеваниям органов ЖКТ, сердца и сосудов. Дело в том, что одним из побочных эффектов от высокобелковой диеты является камнеобразование. Также следует знать, что такое питание богато пуриновыми основаниями. Эти органические природные соединения не только провоцируют процессы образование камней, они могут быть причиной повышения уровня мочевой кислоты и развития подагры. Доктор подчеркнула, что мода на различные диеты - большая ошибка, поскольку они не учат главному - принципам правильного питания. Прежде всего, рацион должен быть разнообразным и сбалансированным. Именно такое питание позволит сохранить здоровье и силы.
К слову, американские ученые-кардиологи после одного из недавних исследований доказали, что люди, сидящие на низкоуглеводных диетах, могут столкнуться с одним из самых распространенных нарушений сердечного ритма - мерцательной аритмией.