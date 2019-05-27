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Здоровье

Составлен ТОП-6 бесполезных для здоровья и поддерживаемых врачами советов

Эксперты в области медицины и здоровья составили ТОП-6 советов, являющихся совершенно бесполезными для человека и при этом поддерживающихся многими медиками. Подобные мифы в некоторых случаях могут грозить неправильно поставленным диагнозом и несвоевременно назначенным лечением.
Составлен ТОП-6 бесполезных для здоровья и поддерживаемых врачами советов

Согласно бытующей теории разные участки языка отвечают за вкусовые восприятия. Так, утверждается, что одна из зон «отвечает» за отличие сладкого вкуса, вторая – солёного, третья –острого, но на самом деле это не так. Также эксперты опровергли миф о том, что нельзя мочить манту. При введении туберкулин попадает глубоко под кожу, поэтому вода не имеет на него никакого влияния. Неправильным является и совет об обязательном употреблении восьми стаканов воды в день. Доза жидкости индивидуальна для каждого человека и зависит от ряда факторов, включая вес, возраст или сезон года.

Включили эксперты в ТОП-6 бесполезных советов и приём противовирусных препаратов при простуде, которые никак не влияют на скорость выздоровления больного. Также опровергнуто мнение об ухудшении зрения при чтении в темноте или близком нахождении от экрана телевизора. В этом случае у человека пересыхает слизистая оболочка глаза и перенапрягаются мышцы глазного яблока, но не снижается острота зрения. И последним бесполезным советом является обязательный завтрак. Учёные Cornell University в результате проведённого исследования выявили, что пропущенный утренний приём пищи никак не отражается на здоровье человека.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 15:00


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