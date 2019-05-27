Анастасия Волочкова села на шпагат в металлической клетке
Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала свой фирменный шпагат. Артистка провернула трюк, находясь в металлической клетке, а соответствующим видео звезда поделилась в Instagram.
В своем профиле в соцсети Волочкова поделилась коротким видео, снятым во время репетиции нового спектакля с ее участием. Речь идет о постановке “Клоун и балерина”, а сама она должна исполнить одну из ведущих ролей. В этот раз звезда репетировала в металлической клетке, висевшей в воздухе, находясь в движении, в то время как теледива выполняла несколько трюков.
Сперва Анастасия Волочкова показала идеальную растяжку, а затем устроила вертикальный шпагат, без труда меняя позиции и получая слова одобрения со стороны режиссера. На странице балерины появились и другие видео с репетиции, а во время спектакля ей придется работать с несколькими конструкциями.