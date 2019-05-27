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Происшествия

При обрушении строительных лесов в Ленобласти пострадали семь человек

В Ленобласти произошло обрушение строительных лесов, вследствие чего травмированы оказались семь человек. Сведения об этом предоставили в ГУ МЧС по региону.
При обрушении строительных лесов в Ленобласти пострадали семь человек

Согласно озвученной экстренными службами информации, инцидент отмечен днем понедельника, 27 мая, в Приозерском районе. На местном курорте “Игора” обрушились строительные леса. Из-за ЧП пострадали семь человек, однако госпитализация потребовалась шестерым из них. Источниками не уточняется, в каком состоянии находятся потерпевшие.

Представители региональных властей подчеркнули, что обстоятельства и причины случившегося на данный момент устанавливаются.

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Автор: Марина Вебер
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