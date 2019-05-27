При обрушении строительных лесов в Ленобласти пострадали семь человек

Согласно озвученной экстренными службами информации, инцидент отмечен днем понедельника, 27 мая, в Приозерском районе. На местном курорте “Игора” обрушились строительные леса. Из-за ЧП пострадали семь человек, однако госпитализация потребовалась шестерым из них. Источниками не уточняется, в каком состоянии находятся потерпевшие.Представители региональных властей подчеркнули, что обстоятельства и причины случившегося на данный момент устанавливаются.

Читайте также: В Подмосковье собаки затащили двухлетнего ребенка в канализационную трубу

Автор: Марина Вебер

Добавление комментария

o