Названа лучшая диета для снижения уровня сахара в крови
Врачи из Великобритании представили вниманию самую лучшую диету, позволяющую понижать уровень сахара в крови. Это касается людей не только с сахарным диабетом, но и находящихся в группе риска. Материал соответствующего содержания опубликован в издании Express.
Повышенный уровень сахара в крови связан с большим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств, таких как депрессия и тревога. Последние исследования показали, что диета с низким гликемическим индексом может способствовать потере веса, снижению риска диабета 2 типа. Создана она была ещё в начале 1980-х годов канадским профессором Дэвидом Дженкинсом. Суть её заключается в том, что жир и клетчатка имеют тенденцию снижать ГИ пищи и, как правило, чем больше еда обработана, тем выше этот показатель. Важно учитывать спелость продуктов и время хранения, способ приготовления. Рекомендованный рацион включает в себя овсяную кашу, цельнозерновой хлеб, брокколи, цветную капусту, сельдерей, морковь, фрукты, среди которых персики, сливы, яблоки, клубника. В этом же списке зерновые, молочные продукты, особенно хороши в данном случае сыр, соевое молоко и йогурт.
Медики советуют особенно следить за употреблением углеводов, так как их количество и тип влияет на уровень глюкозы в крови. Важно получение достаточного количестве белка, который необходим для роста и восстановления мышц, улучшения состояния кожи и ногтей, волос.