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Авто

В компании Audi стартовали продажи автомобилей онлайн

В компании Audi стартовали продажи автомобилей онлайн. Новая услуга появилась пока исключительно в Германии, сервис предлагает к покупке только одну модель.
В компании Audi стартовали продажи автомобилей онлайн

Возможность приобрести автомобиль компании Audi онлайн, без необходимости посещения дилерского центра, появилась у автомобилестроителя впервые. На полную мощность сервис заработает с 5 июня 2019 года. В этот день стартуют продажи эксклюзивной версии Audi TT Quantum Gray Edition. Речь идет о модели с особым декором и списком опций, которая недоступна для покупки у дилера. Приобрести автомобиль можно по цене 62 305,03 евро, что соответствует 4 500 0000 рублей. Чтобы заказать автомобиль клиенту необходимо оставить заявку на сайте производителя и выбрать форму оплаты. По желанию машину могут доставить в любую точку страны. При этом помощь в оформлении заказа будет оказывать специальный консультант, который в режиме реального времени покажет машину или ее отдельные части и комплектующие.

Реализовать пилотный проект планируется на платформе для продаж подержанных автомобилей, которая была запущена осенью 2017 года. При этом дилерские центры продолжат свою работу в штатном режиме. Более того, планируется, что они станут частью онлайн-шоурумов, что позволит расширить ассортимент на платформе онлайн.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 15:14


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