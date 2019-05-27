При старте с космодрома Плесецк в ракету-носитель “Союз” попала молния
Российскую ракету-носитель “Союз 2.1б” поразила молния, что произошло в процессе старта с космодрома Плесецк. Инцидент удалось запечатлеть на видео, передает “Интерфакс”.
Инцидент произошел примерно спустя 10 секунд после того, как состоялся запуск “Союза”. Разряд молнии появился как раз в том месте, где пролетела ракета. Представители ракетно-космической отрасли факт случившегося подтвердили, но добавили, что это никак не повлияло на работоспособность аппарата.
Впоследствии запущенный с Плесецка “Союз” успешно выполнил свою основную задачу, которая заключалась в выведении на орбиту Земли спутника “Глонасс-М”. Также представители космодрома подчеркнули, что случившееся доказывает устойчивость ракетно-космического оружия РФ перед молнией.