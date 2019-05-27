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Происшествия

При старте с космодрома Плесецк в ракету-носитель “Союз” попала молния

Российскую ракету-носитель “Союз 2.1б” поразила молния, что произошло в процессе старта с космодрома Плесецк. Инцидент удалось запечатлеть на видео, передает “Интерфакс”.
При старте с космодрома Плесецк в ракету-носитель “Союз” попала молния

Инцидент произошел примерно спустя 10 секунд после того, как состоялся запуск “Союза”. Разряд молнии появился как раз в том месте, где пролетела ракета. Представители ракетно-космической отрасли факт случившегося подтвердили, но добавили, что это никак не повлияло на работоспособность аппарата.

Впоследствии запущенный с Плесецка “Союз” успешно выполнил свою основную задачу, которая заключалась в выведении на орбиту Земли спутника “Глонасс-М”. Также представители космодрома подчеркнули, что случившееся доказывает устойчивость ракетно-космического оружия РФ перед молнией.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:41


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