Медведев подписал постановление об отмене роуминга в России
Дмитрий Медведев поставил свою подпись под постановлением, предполагающим отмену в России внутреннего роуминга. Ожидается, что нововведение начнет действовать уже с 1 июня.
Согласно постановлению, роуминг отменяется на все территории страны. Кроме того, документ на законодательном уровне закрепляет в России не предполагающие снятия со счета средств входящие звонки, что затрагивает все регионы государства. По словам Медведева, по факту отечественные операторы уже успели перейти на новые стандарты, а поездки по стране благодаря таким изменениям, убежден премьер, станут более комфортными.
Прежде озвучивались сведения о том, что нацроуминг официально отменят также и в Крыму, о чем уведомят местных операторов. Закон об отмене такового в стране был подписал еще в 2018 году Владимиром Путиным.