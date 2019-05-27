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Политика / Отдых

Медведев подписал постановление об отмене роуминга в России

Дмитрий Медведев поставил свою подпись под постановлением, предполагающим отмену в России внутреннего роуминга. Ожидается, что нововведение начнет действовать уже с 1 июня.
Медведев подписал постановление об отмене роуминга в России

Согласно постановлению, роуминг отменяется на все территории страны. Кроме того, документ на законодательном уровне закрепляет в России не предполагающие снятия со счета средств входящие звонки, что затрагивает все регионы государства. По словам Медведева, по факту отечественные операторы уже успели перейти на новые стандарты, а поездки по стране благодаря таким изменениям, убежден премьер, станут более комфортными.

Прежде озвучивались сведения о том, что нацроуминг официально отменят также и в Крыму, о чем уведомят местных операторов. Закон об отмене такового в стране был подписал еще в 2018 году Владимиром Путиным.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:20


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