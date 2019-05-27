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Здоровье

Чай из корня солодки может спровоцировать развитие гипертонии

Учёные из Канады предупреждают о небезопасности употребления травяного чая на основе корня солодки. Медиками был зафиксирован случай развития гипертонии у пациента, регулярно употреблявшего данный напиток.
Чай из корня солодки может спровоцировать развитие гипертонии

В одну из канадских клиник обратился 84-летний пациент, жаловавшийся на головокружение, светобоязнь, отёки в области икр и периодические болевые ощущения в грудной клетке. При осмотре у него зафиксировали высокое артериальное давление, а сам мужчина рассказал, что на протяжение двух недель до появления вышеназванных симптомов ежедневно употреблял 1-2 чашки солодкового домашнего чая.

Специалист неврологического отделения McGill University доктор Жан-Пьер Фалет говорит, что чрезмерное потребление некоторых растительных продуктов, в том числе и чая из корня солодки, могут иметь побочные эффекты, отражающиеся на здоровье человека. В данном напитке имеются вещества, повышающие давление крови, задерживающие жидкость в организме и снижающие количество калия.

Травяной солодковый чай пользуется особой популярностью у жителей Ближнего Востока и некоторых европейских стран, а в Египте это самый популярный напиток в период Рамадана.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 15:27


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