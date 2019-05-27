«Гринпис» представил рейтинг регионов России по площади заброшенных земель
Представители международной независимой неправительственной экологической организации «Гринпис» составили рейтинг регионов России по площади заброшенных с/х земель. Как подсчитали эксперты, в настоящее время в стране пустует около 80 млн га сельскохозяйственных площадей.
Заброшенные земли имеют слабую плодородность почвы для того, чтобы использовать их для сельскохозяйственных культур, однако на них можно было бы, например, выращивать лес. Больше всего пустующих площадей в Башкирии - 4,2 млн га, это примерно 30% региона. Далее следует Новосибирская область, за ней идет Тверская, затем Смоленская, Кировская и Нижегородская. Седьмое место в рейтинге у Татарстана, а восьмое у Алтайского края. На девятом месте Пермский край, десятая позиция у Курганской области. В «Гринпис» подсчитали, что если на пустующих площадях начать выращивать лес, то в будущем это позволит на 35% увеличить заготовку древесины и создать чуть менее 100 000 дополнительных рабочих мест.
Заброшенные земли подойдут в качестве ресурса для развития сельских территорий, помимо этого их можно задействовать для замещения наиболее ценных, но истощающихся лесов. Дополнительное законное сырье могло бы стать большим плюсом для лесопромышленного комплекса, однако пока выращивать на таких землях лес запрещено. Для этого, по словам специалистов, требуется пересмотреть существующее законодательство. Профильные эксперты возлагают надежды на новую норму в Лесном кодексе, которая должна заработать уже с 1 июля.