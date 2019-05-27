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Авто

BMW построит новый завод в особой экономической зоне

Компания BMW планирует заключить специальный инвестиционный контракт. Согласно документу, в России построят предприятие по производству автомобилей.
BMW построит новый завод в особой экономической зоне

Сейчас машины собирают на заводе «Автотор» в Калининградской области, где на рынок выпускают кроссоверы и седаны. Компания BMW хочет расширить контроль над производством, поэтому ещё с 2013 года планирует открытие нового предприятия. Но из-за американских и европейских санкций проект отложили на некоторое время.

Немецкая компания собирается построить завод в посёлке Храброво в Калининградской области c выходом к морю. По мнению производителя, это логистически выгодное расположение не доставит проблем с доставкой комплектующих и необходимого оборудования. Ещё один плюс для BMW заключается в том, что сбор автомобилей в особой экономической зоне позволяет компании получать финансовые льготы на протяжении шести лет.

Производитель планирует выпускать 35 тысяч автомобилей в год. Учитывая продажи в России за 2018 год, которые составили 35 619 машин, для компании это приемлемая цифра. На постройку завода планируют выделить до 290 миллионов долларов.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 15:40


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