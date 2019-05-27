“В стиле Пугачевой”: Яна Рудковская и Евгений Плющенко построили новый дом
Яна Рудковская и Евгений Плющенко возвели на своем участке новый дом, разместившийся недалеко от основного места жительства пары. По мнению СМИ, по стилистике здание напоминает замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина, но имеет куда более скромные размеры.
Новый дом Рудковской и Плющенко имеет башню, а продюсер рассказала, что появилось здание, чтобы она могла принимать гостей. Теледива любит проводить время в компании друзей, но в основной жилплощади не всегда комфортно организовывать встречи. Приусадебный участок звезды, как заметили СМИ, за последнее время тоже заметно изменился. В частности, оттуда убрали спортплощадку, зато появился просторный гараж. Предполагается, что место для спортивных игр переместили, поскольку Рудковской и Плющенко не хватало пространства для автопарка.
У супруга продюсера имеется собственный парник, где фигурист занимается выращивание овощей. В частности, Плющенко собирает урожай помидоров, огурцов, а также перца, передает ЭГ.