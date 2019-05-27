“В стиле Пугачевой”: Яна Рудковская и Евгений Плющенко построили новый дом

Новый дом Рудковской и Плющенко имеет башню, а продюсер рассказала, что появилось здание, чтобы она могла принимать гостей. Теледива любит проводить время в компании друзей, но в основной жилплощади не всегда комфортно организовывать встречи. Приусадебный участок звезды, как заметили СМИ, за последнее время тоже заметно изменился. В частности, оттуда убрали спортплощадку, зато появился просторный гараж. Предполагается, что место для спортивных игр переместили, поскольку Рудковской и Плющенко не хватало пространства для автопарка.У супруга продюсера имеется собственный парник, где фигурист занимается выращивание овощей. В частности, Плющенко собирает урожай помидоров, огурцов, а также перца, передает ЭГ.

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Автор: Марина Вебер

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