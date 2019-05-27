Ubisoft может запустить аналог EA Access и Xbox Game Pass
Известная компания Ubisoft может запустить собственный аналог EA Access и Xbox Game Pass. По сообщениям от зарубежных инсайдеров, речь идет о подписке Pass Premium.
Некоторые эксперты заметили, что на непродолжительное время на просторах Uplay появилась страница Ubisoft Pass Premium, однако ее оперативно скрыли. Впрочем, название позволило инсайдерам делать определенные предположения. В частности, высока вероятность, что речь идет об аналоге EA Access или Xbox Game Pass, где юзерам предоставляют доступ к библиотеке в случае внесения периодической оплаты.
Учитывая появление упоминания Pass Premium на Uplay, скорее всего анонс состоится довольно скоро. Не исключено, что Ubisoft поделится подробностями о своем продукте в рамках выставки Е3 2019, которая запланирована на 10 июня. Неизвестно и то, запустят ли подписку на PS4 и Xbox One.