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Технологии

Ubisoft может запустить аналог EA Access и Xbox Game Pass

Известная компания Ubisoft может запустить собственный аналог EA Access и Xbox Game Pass. По сообщениям от зарубежных инсайдеров, речь идет о подписке Pass Premium.
Ubisoft может запустить аналог EA Access и Xbox Game Pass

Некоторые эксперты заметили, что на непродолжительное время на просторах Uplay появилась страница Ubisoft Pass Premium, однако ее оперативно скрыли. Впрочем, название позволило инсайдерам делать определенные предположения. В частности, высока вероятность, что речь идет об аналоге EA Access или Xbox Game Pass, где юзерам предоставляют доступ к библиотеке в случае внесения периодической оплаты.

Учитывая появление упоминания Pass Premium на Uplay, скорее всего анонс состоится довольно скоро. Не исключено, что Ubisoft поделится подробностями о своем продукте в рамках выставки Е3 2019, которая запланирована на 10 июня. Неизвестно и то, запустят ли подписку на PS4 и Xbox One.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:52


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