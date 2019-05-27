Бари Алибасов-младший бросил жену с маленькой дочкой

Как стало известно из нового выпуска шоу «Звезды сошлись», наследницу по имени Амелия сыну продюсера родила журналистка Виолетта Гришина. В программе присутствуют кадры, на которых молодая мать показывает дочь. Судя по ним, журналистка прекрасно чувствует себя в статусе матери. При этом сообщается, что свою внучку Алибасов-старший еще ни разу не видел. Девочке всего 4 месяца, по словам продюсера, в малышке уже просматриваются его черты. Как оказалось, Виолетта Гришина проживает в доме родителей в Калининграде. Никакой финансовой помощи на содержание отец девочки не выделяет. Матери приходится подрабатывать, чтобы обеспечить звездную наследницу, а недавно она даже наняла адвоката, чтобы разрешить ситуацию. Эта история стала для Бари Алибасова-старшего полной неожиданностью, поскольку сын ему говорил, что полностью содержит маленькую Амелию.Гришина называет отношения с отцом ребенка «замороженными». При этом остается в статусе его законной супруги. Алибасов-младший находится в постоянных разъездах по работе, однако журналистка говорит, что не обижается на мужа, просто хочет, чтобы он уделял дочери больше внимания. Как пояснила мать ребенка, они с супругом не сошлись характерами, а семейные проблемы появились еще до рождения наследницы. Алибасов даже не приехал на выписку из родильного дома. Планируют ли супруги оформлять развод, пока неизвестно.

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Автор: Нина Лукашева

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