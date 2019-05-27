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Небольшой избыточный вес в молодом возрасте повышает риск сердечной недостаточности

Ученые Университета Гетеборга провели исследования, показавшие, что небольшой избыточный вес в молодом возрасте способствует повышению риска сердечной недостаточности. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Daily Mail.
Небольшой избыточный вес в молодом возрасте повышает риск сердечной недостаточности

Исследователи наблюдали за 1,6 млн молодых людей, поступивших на военную службу в период с 1969 по 2005 год, когда им было 18 или 19 лет, чтобы изучить влияние избыточного веса на состояние здоровья в дальнейшей жизни. Анализировались данные об их росте, весе и общей физической форме. Одновременно использовались базы данных с информацией о причинах смертей и госпитализаций, связанных с болезнью сердца. Результаты показали, что даже небольшое увеличение параметров увеличивает риск сердечной недостаточности. Точнее, у 4477 мужчин была диагностирована с кардиомиопатия в среднем возрасте 45,5 лет. Представители же сильного пола, имевшие в 18 лет индекс массы тела ниже 20, не входили в группу риска по диагностированию сердечной недостаточности, а у наблюдаемых с показателем ИМТ выше 25 увеличивалась вероятность указанного заболевания в восемь раз.

Профессор Анника Розенгрен, кардиолог и автор исследования, предупредила, что полученные результаты не относятся к женщинам, так как они не участвовали в эксперименте. Иными провоцирующими факторами в развитии кардиомиопатии являются генетическая предрасположенность, высокое кровяное давление, чрезмерное злоупотребление алкоголем.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 15:01


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